 

Кремль опроверг участие Бабича в урегулирования ситуации в Белоруссии

26.10.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения, что первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич якобы будет куратором «плана» по урегулированию ситуации в Белоруссии.

«Нет, я не могу это подтвердить», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, подтверждают ли эту информацию в Кремле.

По его словам, РФ не собирается вмешиваться в события в Белоруссии.

«Говорить о предтече всех этих акций и так далее, то не нам, наверное, делать какие-то оценки. Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться», – сообщил Песков в ответ на вопрос о том, с чем связан новый виток протестной активности в Белоруссии.

На просьбу уточнить, видят ли в Кремле экономический ущерб для РФ из-за того, что протестами оказалась затронута работа ряда крупных белорусских предприятий, он ответил, что эти вопросы трудно оставлять без внимания.

«Конечно, мы наблюдаем за этим. Вы правильно сказали, что взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И, действительно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно», – подчеркнул представитель Кремля.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

Тем временем в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.

В понедельник правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке в республике.



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