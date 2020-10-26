Зара, Ирина Безрукова и другие на литературном чаепитии с Евгением Гришковцом

26.10.2020, 12:45, Разное

Встреча с писателем Евгением Гришковцом стала одним из событий стартовавшей в России Недели осведомленности о дислексии, которую Мария Пиотровская и возглавляемая ею Ассоциация родителей и детей с дислексией проводят уже второй год подряд. В России одним из спикеров Ассоциации, активно рассказывающим о том, что такое дислексия и как с ней жить, стал Евгений Гришковец.

Ирина Безрукова Зара Маша Федорова и Александр Терехов Евгений Гришковец и Анна НевскаяНа чаепитии в Доме творчества писателей, устроенном кондитерской “Кафе Пушкинъ” Maison Dellos, встретились Зара, Ирина Безрукова, Александр Терехов, Маша Федорова, Михаил Друян, Ольга Панченко, Татьяна Рогаченко и другие гости. После прогулки и фуршета собравшиеся расселись под уютными лампами зала, чтобы послушать дискуссию Марии Пиотровской и Евгения Гришковца. Последний рассказал о том, как сложно человеку с дислексией учиться в школе, как безрадостны его воспоминания об этом времени и как важно, чтобы в тебя с детства верили и тебе помогали.

Мария Пиотровская и Евгений Гришковец Алиса Толкачева, Маша Федорова, Евгений Гришковец Михаил Друян и Татьяна Рогаченко Мария Лобанова и Анастасия Гребенкина Алиса Толкачева и Ольга Панченко