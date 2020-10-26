Жизнь неудачницы – Личное мнение

26.10.2020, 12:25, Разное

Девчонки, как долго, по-вашему, задержится с вами мужчина, если секс с ним не закончится разрядкой? Нет, не вашей. Его.

Ответ очевиден: второго свидания не ждите. Его совершенно точно не будет, причём — опять же — не по вашей инициативе. По его.



Фото: istockphoto.com

А вот с вашей разрядкой — совершенно другая история, не так ли?

Не испытав оргазм, вы его мастерски изобразите. Затем будете ждать от мужчины звонка или не выдержите и сами ему напишете. Вляпавшись в очередные отношения с очередным мужиком, которого вы даже не постараетесь толком узнать, вы вскоре начнёте продавливать его на женитьбу.

Вы готовы на всё ради процесса. Например, процесса быть замужем, в отношениях, при мужике.

Мужчины — не такие: им важен не столько процесс, сколько результат.

Именно поэтому мужчины не встречаются с женщинами, с которыми не кончают.

Именно поэтому мужчины не работают там, где нет перспектив карьерного роста или повышения заработка.

Именно поэтому мужчины не дружат с теми, с кем не могут вместе заняться делом, которое приносит осязаемый результат: улов, победа в матче, фотографии в экспедиции.

Мужчины нацелены на результат и, как следствие, им живётся лучше, чем женщинам. Да, лучше.

Вам же, мои хорошие, с детства вколотили в головы рабскую установку на то, что важен процесс, а не результат.

Именно поэтому не вы трахаетесь, а вас трахают.

Именно поэтому вы и в 50 лет работаете офисной хернёй на побегушках, а на вас орёт борзый 25-летний пацан-начальник.

Именно поэтому вы уже второе или третье десятилетие находитесь в процессе похудения, но всё равно полноваты.

Именно поэтому у вас нет ни классного секса, ни карьеры, ни отражения в зеркале, которое полностью устраивает.

Вы проживаете жизнь в вечном процессе без результата. Это и есть жизнь неудачницы.

Может, хватит относиться к себе наплевательски, словно вы — последнее чмо?

Начните уже относиться к себе и к своей единственной, драгоценной-предрагоценной жизни с уважением. С уважением — это значит добиваясь крутого результата во всём, что вы делаете.

Во всём.

Я, например, никогда не любила печь. Не потому, что боюсь за фигуру: отбивать калории спортом уж я-то умею.

Я не любила печь по одной и только по одной причине: всякий раз, когда я за это бралась, на выходе получалось корявое, самопальное говно.

Мне же, как и любому успешному человеку, важен красивый результат, а не вот это вот «Зато сама испекла!»

А сейчас я стала печь. Чисто чтобы разгрузить голову и порадовать друзей и близких подарками в виде домашней выпечки. Пеку сама, красиво упаковываю и дарю.

Пеку, кстати, тоже красиво. В этом мне помогают готовые наборы для выпечки «Сделай бокс».

В наборе есть всё, чтобы без заморочек приготовить не только гарантированно вкусную, но и гарантированно красивую выпечку — такую, что не стыдно запилить в Инстаграм. Даже если духовку впервые в своей жизни увидел.

Есть пошаговая инструкция, ингредиенты и даже кондитерский мешок, пергамент, палочки (для безе и кейк-попсов) и формочки! Кстати, формы для выпечки и вырезания печенья — не одноразовые. Их можно использовать многократно.

Сейчас вы можете купить «Сделай боксы» для:

– рождественского имбирного печенья;

– печенья для Хеллоуина (с забавным декором в виде костей и черепов);

– капкейков для Хеллоуина (с сахарными фигурками в форме тыковок, монстриков и черепов);

– рождественского штоллена и глинтвейна;

– кейк-попсов;

– безе.

И да! Важное дополнение. Пусть дети помогут вам с выпечкой на Хеллоуин! Вместо очередного унылого терзания тыквы, уж лучше сделайте гарантированно красивые и гарантированно вкусные капкейки или печеньки из наборов «Сделай бокс» для Хэллоуина.

Стоимость целого набора — от 600 рублей. Кому-то может показаться, что многовато, но, на самом деле, если покупать ингредиенты по отдельности, по цене получится примерно то же самое.

Однако у вас не будет инструкции, которую составляли профессиональные кондитеры и в которой предельно понятно расписаны все шаги. Не будет досконально отмеренных и подобранных ингредиентов и формочек.

Наборы «Сделай бокс» можно посмотреть в Инстаграме и заказать на официальном сайте.

Живите, добиваясь во всём гарантированно вкусного и гарантированно красивого результата. Сегодня — это печенье из «Сделай бокс», завтра — отражение в зеркале, послезавтра — новая, красивая жизнь.

Расскажите мне о результате, которого вы добились и которым гордитесь. Это может быть всё, что угодно: от выпечки и вышивки до новой должности.

Я вас слушаю очень внимательно.