Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день

26.10.2020, 12:23, Разное

Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, что Александр Лукашенко использует жесткие методы в борьбе с протестующими, потому что очень боится повторить судьбу бывшего президента Румынии Николае Чаушеску. 25 декабря 1989 года политик был расстрелян по приговору трибунала.

По словам эксперта, Лукашенко рискует каждый день. Противостояние силовиков и демонстрантов в Минске может в любой день обернуться катастрофой. Президенту необходимо выйти на открытый диалог с демонстрантами, провести круглый стол, но вместо этого он только стравливает людей.

“Это может стать спусковым крючком для гражданской войны”, – предупредил Болкунец.

Напомним, с 26 октября по всей Белоруссии начались массовые забастовки. Как передает телеграм-канал Nexta Live, стачки охватили “Гродно Азот”, Минский тракторный завод, Белкоммунмаш, Минский завод колесных тягачей и еще несколько крупных предприятий.

Власти республики опровергли эту информацию. По словам представителей, несколько человек собрались возле “Гродно Азота”, но никакого отношения к заводу они не имеют. Все остальные предприятия работают с утра в штатном режиме, обстановка нормальная.