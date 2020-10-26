 

В Саратовской области труп мужчины две недели пролежал на диване

26.10.2020, 12:17, Разное

В Саратовской области труп мужчины порядка двух недель пролежал на диване в запертой квартире. Инцидент произошел в городе Энгельс в доме, расположенном на улице Тельмана.
Родственники решили приехать в гости к местному жителю, но продолжительное время он не реагировал на стук в дверь. Им удалось оказаться в закрытой изнутри квартире через балкон. На диване в комнате они увидели труп владельца жилплощади. На место инцидента сразу прибыл наряд полиции. Сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать, что до этого 44-летний житель не выходил на связь с середины октября.

Полицейские осмотрели труп и место инцидента. Бездыханное тело мужчины уже доставлено на судмедэкспертизу, которая поможет определить причины смерти. По факту случившегося продолжает проводиться проверка.



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