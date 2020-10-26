Версия: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

26.10.2020, 12:08, Разное

Согласно большинству геополитических теорий, в данный момент на Земле одновременно существует пять цивилизаций, находящихся в постоянном контакте. В стародавние времена бывало, что их одномоментно существовало и больше, но они практически не пересекались в пространстве, а контактировали между собой одновременно две, изредка три. И контакты эти всегда означали проблемы для одной из сторон. Порой, фатальные проблемы, как, например, случилось с цивилизацией ацтеков, которых угораздило познакомиться с представителем заморской цивилизации по имени Эрнан Кортес.

Сейчас мир съежился, стал маленьким, сшитый скоростным транспортом, сплетенный в единую сеть кабелями связи, радиоволнами и финансовыми потоками. Цивилизации уже не могут мирно и в свое удовольствие сидеть за океаном, принимая заморских гостей, как диковинку. Цивилизации вынуждены постоянно общаться и взаимодействовать. И противостоять друг другу.

Запад, Ближний Восток, Славянский мир, Индия и Китай – вот пять слонов, держащих сегодняшний мир на своих плечах. Латинская Америка потихоньку начинает формировать шестую цивилизацию, сотканную из взаимопроникновения испано-португальской католической культуры, вросшей в сущность коренных южноамериканских культур. Но этот процесс еще, по историческим меркам, в зародышевом состоянии и сформируется ли он в полноценную цивилизацию, еще непонятно. И в этом строю Западная цивилизация на первый взгляд выглядит самой успешной и сильной. Но верен ли этот «первый взгляд»?

Хотим мы этого или не хотим, но формирование мировой политики и геополитики сейчас происходит по «западной» модели.

Ближневосточная цивилизация, в которую входит и Израиль, как бы странно это ни звучало, противопоставляет Западу свою идеологию, но ни в военном, ни в экономическом плане не является для Запада сколь-нибудь серьезным конкурентом. Более того, Израиль сам очень хорошо встроен в Западный мир, хотя и блюдет при этом исключительно собственные интересы, лоббируя их в Западном мире посредством многочисленной и активной диаспоры. А арабы, на своей земле жестко блюдущие традиции шариата, с огромным удовольствием предаются западным порокам, как только получают такую возможность. Тем не менее, Ближний Восток представляет серьезную угрозу Европе за счет мигрантского нашествия. Но пока существует «плавильный котел» Америки, Западной цивилизации Ближний Восток не грозит, даже если вся Европа заговорит по-арабски или фарси. Америке если что и грозит в обозримом будущем, то скорее латинизация, чем исламизация.

А что остальные конкуренты? Миллиардная Индия замкнута в себе и повлияла на остальной мир разве что эпохой «Детей цветов»-хиппи и соответствующей модой. Индия переваривает в своем желудке любые поползновения любых других цивилизаций, но и сама за свои пределы не выходит. Она самодостаточна. Уточним, на всякий случай, что речь идет об Индии, как культурной матрице, а не об индийцах, как ее представителях. Закуклиться полностью в нынешнем трансграничном мире удалось только Северной Корее и, вынужденно, Ирану.

А Китай, будучи, как и Индия, замкнут на себе, принимает Западные ценности, но только для того, чтобы поиметь с Запада что-то полезное для себя. Китай, расширяя свое влияние, делает это исключительно в собственных целях. Учить мир жить по-китайски китайцы не собираются, и китайские ценности остаются уделом только самих китайцев.

Славянский мир – и РФ в том числе – хоть и заявляет о своей особости, но по факту оказался вовлечен в Западную орбиту, сохраняя только потенциал. При этом восточные славяне умудрились передраться между собой, а западные полностью находятся под влиянием англо-саксонской матрицы и славянами являются чисто номинально. Надо признать – на данный момент славянский мир слишком слаб, чтобы претендовать на серьезную роль в мировом раскладе. Мы достаточно сильны, чтобы вышибить зубы любому, кто попытается нас укусить, но слишком бедны, чтобы влиять на мировые процессы без применения военной силы.

А вот Западная модель строится именно на экспансии, на стремлении заставить весь мир исповедовать Западные ценности. Ну и, разумеется, за всю эту прелесть мир должен Западу платить. Деньгами, ресурсами, людским материалом. По этой модели народы делятся на три категории: цивилизованные (сами европейцы, включая Северную Америку и Австралию), варвары (те, кто принял западную модель, но стоят ступенью ниже, типа славян) и дикари (все остальные, удел которых быть топливом для Западной цивилизации).

Запад заявляет о себе, как о вершине развития человечества. При этом как-то опускаются исторические факты о том, что самый большой ущерб самому человечеству и окружающей среде нанес именно Запад. Цивилизаторы в ходе строительства империй, победоносных походов, других «героических» деяний уничтожали не просто миллионы себе подобных, но и целые человеческие сообщества, самобытные древние цивилизации и народы вроде уже упомянутых ацтеков, уничтожали системы древних знаний. И чем выше двигались западные народы по пути научного и технологического прогресса, тем страшнее становилось остальным народам, тем масштабнее и эффективнее уничтожались менее «цивилизованные» и прогрессивные.

ХХ век стал апогеем Западной цивилизации. И что мы видим? Да, действительно, именно в этом веке Запад уничтожал человечество с самым большим энтузиазмом. Уничтожались многовековая культура, величайшие произведения зодчества, древние рукописи, памятники, жилища, среда обитания. В ХХ веке у Запада просто уже не было конкурентов, он творил, что хотел. Но без конкурентов ему было неинтересно.

Если до того Запад успешно уничтожал соседей по планете, расширяя собственный ареал, то в ХХ веке он начал уничтожать сам себя, прямо в своей колыбели – в Европе. Кроме двух мировых войн состоялись сотни локальных, региональных вооруженных конфликтов, гражданских войн, тысячи крупных террористических актов. Плюс кризисы, рукотворные пандемии, природные катаклизмы, организованный массовый голод и масса других бед и неприятностей. Плюс разрушение природной среды обитания человека, безудержная страсть к накопительству, роскоши, нечеловеческим удовольствиям.

Нынешняя Западная цивилизация повторяет путь своего родоначальника – Римской империи. Полководцы Рима, завоевав и подчинив единой власти значительные территории и население трех континентов: Европы, Азии и Африки, руками рабов проложили прекрасные дороги, наладили морские сообщения. Дали миру блестящие образцы культуры, систему законов, принципы государственности и многое другое, общеполезное для человечества. Но Рим вошел в историю как империя крайней жестокости, насилия и разврата. И пал под ударами варваров, когда пресыщенность и самоуверенность ослабили его.

Западная цивилизация с момента ее зарождения непрерывно ведет против человечества мировую войну, доводя ее в периоды полного затмения разума своих «элит» до высшей фазы безумия (уничтожение протоамериканских цивилизаций, Мировые войны, рабство, Хиросима и Нагасаки, однополые браки, насильная толерантность).

В каком-то отношении Западную цивилизацию можно даже назвать Антицивилизацией. Она уничтожает все на своем пути. А уничтожив конкурентов, принимается пожирать саму себя. И сегодня, несмотря на кажущиеся успехи, Запад можно назвать скорее варварским, чем цивилизованным.

Читатель воскликнет – ерунда! Если все живут под диктовку Запада, если Запад сильнее всех, значит, его модель развития самая правильная, самая успешная. Но, дорогой читатель, вы разве не помните в своем классе самого здоровенного школяра, которого все боялись, но у которого в дневнике тройка была самой высокой оценкой?

Если этот пример слишком примитивен, давайте вспомним историю великих Империй, павших под пятой неразвитых интеллектуально, но сильных в войне варваров? Под их ударами рухнула Великая Римская империя. Под ударами манчжуров встала на колени Поднебесная. Орды Чингисхана прошлись огненным валом до самой Западной Европы, не неся культуру на кончиках копий, а просто в поисках добычи.

Так что сила и богатство отнюдь не показатели развитости. Восток, заточенный не на экспансию, а на развитие духовных практик, в этом плане гораздо разумнее и ближе к природе, к естественному состоянию и функциональной заданности человека.

Россия и тут стоит на границе Востока и Запада, как отдельное дерево, которое ветер может гнуть то в одну сторону, то в другую, но не способен сдвинуть с раз и навсегда заданного места.

Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. А еще лучше – постараться использовать это противостояние в своих интересах. И, как бы цинично это ни звучало, натаскать каштанов из огня чужих сражений.