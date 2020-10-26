Врачи рассказали, о чем говорит боль в икрах ног

26.10.2020, 11:53, Разное

Врачи рассказали, о чем может свидетельствовать боль, фиксирующаяся в икрах ног. По их словам, подобный симптом нередко указывает на серьезные проблемы со здоровьем.

Если человек испытывает чувство дискомфорта в икрах ног при ходьбе, лежании, беге, а также ночью, это может говорить о присутствии сосудистых нарушений. В то же время нечастое появление симптома свидетельствует о физическом перенапряжении.

Боль в икрах может возникнуть о любого человека. В некоторых случаях она говорит о тромбозе, развития синдрома беспокойных ног, варикозном расширении вен, разорванном мышечном волокне, атеросклерозе.

В данном случае важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и сообщить о появившихся жалобах. Подобное явление нередко говорит о проблемах с сердцем.