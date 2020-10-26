 

Светлана Лобода в латексных лосинах удивила своей мудростью

26.10.2020, 11:53, Разное

Популярная певица Светлана Лобода показала эффектный снимок в латексных лосинах на фоне множества книг. Она удивила фолловеров своей мудростью, разместив в описании к публикации строчки стихотворения Владимира Высоцкого.
Новая фотография Светлана Лободы получилась очень пикантной. Артистка решила показать своей аудитории, что обладает не только хорошим голосом и красивой внешностью, а и умом. Кадр был сделан на фоне аккуратно расставленных книг. Сама же артистка предстала на снимке в черных лосинах и удлиненном пиджаке в красную клетку. Ее образ дополнила стильная укладка и лакированные туфли на высоком каблуке.

В комментариях поклонники оценили начитанность и грамотность известной исполнительницы. Они также сделали комплименты ее внешнему виду. Публикация понавилась и многим коллегам по цеху, среди них оказался Артур Пиржков, с которым Лобода давно дружит.



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