Мнение: Боевые действия в Карабахе 23-25.10.2020

26.10.2020, 7:50, Разное

Боевые действия в Карабахе 23-25.10.2020

На 24 октября Азербайджан и Турция владеют полной оперативной инициативой, имея возможности как развивать наступление на южном направлении, выбирая направления ударов и вынуждая Армению и НКР реагировать на быстро меняющуюся оперативную ситуацию. Попытки Армении перехватить инициативу в боях под Джебраилом и Зангеланом закончились для армян неудачей, что обусловило их последующий отход и сдачу границы Нагорного Карабаха с Ираном, а также создание серьезной угрозы Лачинскому коридору.

Армении и НКР удается достаточно уверенно удерживать фронт в горных районах северного Карабаха, где первоначальное продвижение азербайджанских горнострелков и спецназа в районе Муровдага было достаточно быстро купировано. Также относительно успешно армяне обороняются в районе Мадагиза, где азербайджанцы после первоначального успеха с занятием Талыша и Мадагиза, далее существенного продвижение не имели. Попытки наступления по северной дороге у горы Агер закончились истреблением целой разведроты, после чего поползновений в этом направлении азербайджанцы не проявляли. Также достаточно успешно армяне держат фронт к северу и востоку Мартакерта, хотя Азербайджан периодически предпринимает попытки продвижения и активно применяет тяжелую артиллерию, РСЗО и дроны.

Кроме того, армия НКР уверенно удерживает агдамское направление, где, впрочем, после первых неудач, Азербайджан отказался от попыток прорыва обороны армян и переключил свое внимание на другие направления, хотя сковывающие действия вполне себе ведутся.

Наиболее сложно для армян обстоят дела на юге. После потери Гадрута и как следствие, потери Физули, Азербайджан фактически вклинился уже во вторую линию обороны армян, создавая угрозу полного охвата Мартуни и продвижения по горным дорогам в направлении Шуши. Сильно потрепанные части армян, отошедшие из Гадрута и от Физули (понеся серьезные потери в людях и материальной части), с трудом, но пока удерживают оборону в горных районах, где Азербайджану сложнее реализовать свое техническое и численное преимущество. Собственно, еще бои за Гадрут показали, что реальные темпы продвижения отнюдь не столь впечатляющи, как этого бы хотелось азербайджанскому Генштабу. Тем не менее, наступление продолжается, и Азербайджан явно рассчитывает, что после подтягивания тылов и перемалывания армянских боевых порядков, и эту линию обороны получится прогрызть, чтобы пробиться в центральные районы Карабаха напрямую, тем более, что Шуша была обозначена Алиевым как одна из основных целей текущего наступления.

У границы с Ираном оборона армян фактически схлопнулась. После поражения под Джебраилом и тяжелых потерь в приграничном сражение, оставшиеся войска отступили к Зангелану, после чего начали отходить на север к Лачинскому коридору. Попытка контратаковать при поддержке артиллерии в районе Ханлыка успеха не имела, так как азербайджанское командование смогло решить проблему открытого фланга применив массированный артиллерийский огонь и дроны, которые помешали армянам добиться серьезных результатов. В этих боях обе стороны понесли тяжелые потери, но в конечном итоге поле боя осталось за азербайджанской стороной.

В дальнейшем, на волне успеха, Азербайджан не только развил наступление на Кубатлы к северу от Зангелана, но и предпринял попытку немедленного рывка к Лачинскому коридору, явно рассчитывая, что неудача под Зангеланом деморализует армян и позволит авангарду наступающей БТГ занять стратегически значимый район, что может приблизить победу в войне.

В течение двух дней после успеха под Зангеланом, Азербайджан активно продвигался к Лачинскому коридору, выйдя на ближние подступы к нему (до Лачина оставалось 14-16 километров).

Так как потеря Лачина означает коллапс всей системы обороны НКР, армяне смогли собраться с силами и разгромить передовые части азербайджанцев, отбросив их на юг к Кубатлы, нанеся им существенные потери в живой силе и технике. Это позволило купировать угрозу немедленного прорыва Азербайджана к Лачинскому коридору, но сама угроза более чем актуально.

Постепенно подтягивая РСЗО к северу от Ханлыка, Азербайджан уже 22-23 октября начал вести обстрелы Лачинского коридора, что вкупе с ударами дронов, уже сейчас создает некоторые проблемы с использованием Лачинского коридора. Вполне очевидно, что, зачистив границу с Ираном и выстроив фронт вокруг Зангелана, Азербайджан начнет подтягивать резервы на фронт к северу от Ханлыка, чтобы развить уже более основательное наступление на Лачинский коридор, используя не только дорогу от Ханлыка, но и прилегающие горы, по которым спецназ и горнострелки могут просочиться через оборону армян и установить прямой огневой контроль над Лачинским коридором.

В целом, на текущем этапе цели сторон таковы:

У Азербайджана — взять Мартуни, создать предпосылки для наступления на Шушу, разгромить армян к северу от Кубатлы и установить огневой контроль над Лачинским коридором, обеспечить полный контроль на границе с Ираном, зачистив территорию к западу и юго-западу от Зангелана.

У Армении — любой ценой удержать подходы к Лачинскому коридору и измотать силы ведущие наступления к северу от Ханлыка, сковать действия сил Азербайджана, действующие в районе Гадрута, помешать развитию наступления на Шушу и удержать Мартуни. Само собой, необходимо удерживать северный фронт, Мартакерт и агдамское направление.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/analiz-boev-v-artsakhe/ – цинк

Плюс за последние сутки.

1. Бросок Азербайджана к Лачинскому коридору не удался. Сейчас приходится проводить перегруппировку сил и готовится к боям на этом направлении более основательно, подтягивая тылы и артиллерию.

2. Серьезного продвижения в направлении Шуши и Мартуни Азербайджану пока добиться не удается. Алиев на этом фоне выдвигает очередной ультиматум с требованием вывода армянских войск из Карабаха. Выглядит как дипломатическое прикрытие, покуда проводится перегруппировка войск для усиления нажима на Мартуни, Шушу и Лачин. Также Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если его прекратит Армения, но это уже чиста хуцпа, с учетом того, что наступление ведет азербайджанская армия. Армяне заявляют, что Россия дает ясные гарантии на случай, если нападению подвергнется территория собственно Армении. Демонстрация российских флагов на границе с Карабахом – это красные флажки для Алиева, за которые забегать на следует.

3. За сутки Азербайджан заявляет до 10+ поселков занятых армией. Как правило это различные руины у границы с Ираном, но есть и поселке в Джебраильском и Физулинском районах. Само собой обе стороны заявляют, о больших потерях сторон (видео с фронта будут отдельным постом), а также демонстрируют трофеи + покойников. Также появилось еще одно видео с расстрелом раненого армянского солдата.

4. Через 2 дня будет ровно месяц с начала войны, можно будет подвести определенные итоги.



Ситуация на фронте – красным по версии армян, зеленым по версии азербайджанцев.



24-25 азербайджанцы перестали рисовать бои в районе Лачина, признавая, что бросок на Лачин провалился.