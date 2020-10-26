Предприниматели Уссурийска получили субсидии на создание частных детсадов

26.10.2020, 11:48, Новости дня

В Приморье завершился образовательный курс «Бизнес для развития детства», организованный в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», лучшие инициативы в составе конкурсного жюри выбрала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Как информирует сайт правительства Приморья, программу курса разработал центр «Мой бизнес» совместно с ассоциацией дошкольного образования Приморья при поддержке Правительства Приморского края и администрации Уссурийского городского округа. Территория – одна из наиболее перспективных для открытия частных детских садов, так как потребность в местах для маленьких жителей Приморья здесь все еще существует.

В течение двух месяцев все заинтересованные в создании или расширении своего дела предприниматели работали с экспертами: спикеры провели более 15 семинаров, свыше 40 индивидуальных консультаций. Совместно с ассоциацией дошкольного образования в Приморском крае участники посетили лучшие детские сады региона. Кроме того, обо всех требованиях и нормативах предпринимателям рассказали надзорные органы в ходе круглых столов.

«В Уссурийске пока не для всех ребят до трех лет в дошкольных учреждениях хватает мест. Мы, учитывая сложившуюся ситуацию, и то, что на стройку уйдет несколько лет, а решать проблему нужно уже сейчас, серьезно ориентируемся на вариативные формы образования. Одна из них – частные детские сады. У нас уже выстроена система взаимоотношений с бизнесом по этому направлению, есть соответствующие меры господдержки. Надеемся, что благодаря прошедшему обучающему семинару и нашей помощи в Уссурийске появится около 400 новых мест для детей», – подчеркнула Щербина, добавив, что такие формы не снимают с властей обязанности по строительству детских садов – эта работа продолжится.

По итогам образовательного курса «Бизнес для развития детства» в финале свои инициативы представили 12 предпринимателей. Все проекты направлены не только на присмотр за детьми, но и на полноценную образовательную программу маленьких жителей края.

Победителями признаны Елена Баранец с проектом создания группы кратковременного пребывания «БэбиУм» для детей дошкольного возраста, Ирина Съемщикова с инициативой яслей-сада «Ангелочки» для воспитанников от полутора до трех лет, Александра Зайнуллина с частным детским садом с направленностью на развитие эмоционального интеллекта у детей с раннего возраста, Маргарита Петренко с проектом дошкольного образовательного центра «Почемучки» и Ольга Михалдыка с созданием центра «Рыжий кот».

Все они получат субсидию на оснащение помещений согласно требованиям пожарной безопасности до 300 тыс. рублей. Все остальные участники получат по 100 тыс. рублей от администрации Уссурийска.

Образовательный курс подготовлен в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».