 

Чилийцы высказались за пересмотр конституции Пиночета

26.10.2020, 11:48, Новости дня

Жители Чили на референдуме отказались от конституции 1980 года, принятой во время диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

За изменение главного закона высказались около 78% граждан. Тысячи жителей страны вышли на улицы отпраздновать победу, информирует Би-би-си.

Отмечается, что толчком к проведению референдума стали массовые протесты граждан против неравенства в обществе. Президент Чили Себастьян Пиньера признал итоги голосования и заявил, что это голосование – начало пути, по которому чилийцы должны пройти вместе.

Большинство проголосовало в пользу создания новой конституции Учредительным собранием. Теперь чилийцам предстоит выбрать членов Учредительного собрания: выборы состоятся 11 апреля 2021 года, после чего начнется работа над проектом конституции. Голосование по проекту новой конституции состоится в 2022 году.



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