«Портал в иной мир» – гора Воттоваара

26.10.2020, 11:47, Разное

Среди многочисленных озер и дремучих лесов центральной Карелии затерялась таинственная гора – Воттоваара.

Ввиду своей отдаленности она не входит в список популярных туристических маршрутов, однако, с каждым годом желающих посетить это уникальное место становиться все больше.

Многие считают ее одним из самых мистических мест России, местом силы и именуют карельским «Стоунхеджем». Кто-то даже связывает ее с таинственной древней цивилизацией Гипербореей.

На ее вершине (417 метров над уровнем моря) на площади примерно в шесть квадратных километров находится около 1600 камней (сейдов), уложенных в некоем таинственном порядке, большое количество мегалитов, святилища, алтари, каменный бассейн и лестница в небо из 13 ступеней.

Мнения ученых по поводу возникновения этого природного памятника разделились. Одни предполагают, что это древний культовый комплекс, другие считают, что это следы ледников и землетрясений.

Суеверные люди считают Воттоваару местом средоточия злых сил и мостом в иной мир. По словам экстрасенсов, это место обладает высокой энергетикой.

Воттоваара овеяна множеством легенд и слухов. Кто-то здесь видел НЛО, призраков, слышал странные звуки. У кого-то останавливались часы, давала сбой электронная техника, возникали проблемы со здоровьем…