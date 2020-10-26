 

Власти Белоруссии о первом дне “общенациональной забастовки” – Попытка раскачать ситуацию провалилась

26.10.2020, 11:43, Разное

В понедельник утром возле предприятия “Гродно Азот” собралось около ста рабочих, после чего начались задержания. Милиционеры доставили в отделение от пяти до десяти участников забастовки.

После этого некоторые сотрудники завода ушли домой, другие же прошли на его территорию и приступили к работе, сообщает белорусский телеграм-канал “Радио Свобода”.

Власти республики рассказали, что большинство собравшихся возле “Гродно Азота” не являются рабочими и не имеют к заводу никакого отношения. “Попытка раскачать ситуацию провалилась”, – уточнили они.

Все остальные крупные предприятия – МЗКТ, Белнефтехим, БелАЗ, Беларуськалий – работают в штатном режиме. Все сотрудники находятся на местах, обстановка нормальная.

Эти данные опровергли в телеграм-канале Nexta Live. “Мы получаем сотни сообщений о забастовках в Белоруссии. Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг”, – говорится в сообщении.

Две недели назад оппозиционер Светлана Тихановская объявила властям республики ультиматум. Она потребовала, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента и освободил всех политзаключенных.

Также она настояла на том, чтобы в отношении мирных демонстрантов было прекращено насилие, а все люди, причастные к жестким задержаниям, понесли наказание.

В противном случае с понедельника, 26 октября, начнется “общенациональная забастовка”, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Мнение: Когда угомонится Хабаровск?

05.09 / Мнение: Опыт коллективного разума

28.06 / Цискаридзе обвинил Большой театр в фатальной ошибке

16.09 / Мнение: А народ-то у нас – не гомофобный!

13.07 / Мнение: Девочка больше не чувствует себя девочкой

29.06 / Доктор Мясников предостерег от ограничений на количество никотина в электронных сигаретах

18.09 / Андерс Брейвик нанял Эльмана Пашаева для помощи в досрочном освобождении

01.08 / Мнение: Митинги в Хабаровске. 01.08.2020

03.08 / Что будет, если каждый день есть огурцы

21.10 / «Хорошо, но ничего хорошего»: как обнаружить скрытую депрессию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска