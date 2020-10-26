Власти Белоруссии о первом дне “общенациональной забастовки” – Попытка раскачать ситуацию провалилась

26.10.2020, 11:43, Разное

В понедельник утром возле предприятия “Гродно Азот” собралось около ста рабочих, после чего начались задержания. Милиционеры доставили в отделение от пяти до десяти участников забастовки.

После этого некоторые сотрудники завода ушли домой, другие же прошли на его территорию и приступили к работе, сообщает белорусский телеграм-канал “Радио Свобода”.

Власти республики рассказали, что большинство собравшихся возле “Гродно Азота” не являются рабочими и не имеют к заводу никакого отношения. “Попытка раскачать ситуацию провалилась”, – уточнили они.

Все остальные крупные предприятия – МЗКТ, Белнефтехим, БелАЗ, Беларуськалий – работают в штатном режиме. Все сотрудники находятся на местах, обстановка нормальная.

Эти данные опровергли в телеграм-канале Nexta Live. “Мы получаем сотни сообщений о забастовках в Белоруссии. Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг”, – говорится в сообщении.

Две недели назад оппозиционер Светлана Тихановская объявила властям республики ультиматум. Она потребовала, чтобы Александр Лукашенко ушел с поста президента и освободил всех политзаключенных.

Также она настояла на том, чтобы в отношении мирных демонстрантов было прекращено насилие, а все люди, причастные к жестким задержаниям, понесли наказание.

В противном случае с понедельника, 26 октября, начнется “общенациональная забастовка”, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.