 

Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме

26.10.2020, 11:43, Разное

За время пандемии один депутат умер. Один находится в реанимации. Всего за последние месяцы COVID-19 переболел 91 парламентарий, сказал председатель нижней палаты.

Для борьбы с коронавирусом Дума перевела часть работы в дистанционный формат. Но полностью перейти на него невозможно: необходимо делать все, чтобы решения президента о поддержке граждан и экономики были законодательно обеспечены, отметил Володин.

По его словам, депутаты проходят лечение там, где им поставили диагноз. “Прихватила в Твери – на больничной койке в Твери, прихватила в Москве – значит, в Москве”, – рассказал спикер.

Путин поблагодарил парламентариев за работу. Он отметил, что депутаты рассматривали сложные законопроекты, требующие хорошей подготовки..

“Работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись”, – сказал глава государства.



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