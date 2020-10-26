 

В Минске начались задержания протестующих студентов

26.10.2020, 11:43, Новости дня

Правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке в республике.

ОМОН начал задерживать студентов из колонны числпенностью более 100 человек на проспекте Независимости неподалеку от Белорусского национального технического университета. Многие протестующие сумели скрыться. Несколько студентов посадили в автозаки, передает ТАСС. 

Одновременно с тем в разных районах Минска в поддержку объявленного «народного ультиматума» выстроились цепи солидарности. Медики научно-практического центра «Кардиология» выстроились в живую цепь с бело-красно-белой символикой. Такая же акция проходит и на улице Маяковского, в районе станции метро «Михалово». 

В некоторых частях города протестующие перекрывали дороги. На сидячую акцию протеста вышли студенты Белорусского государственного университета (БГУ). Забастовку также поддержали студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Тем временем в Гродно у проходной ОАО «Гродно Азот» задержаны несколько участников несанкционированной акции. 

«Сегодня утром рядом с проходной предприятия собрались около 100 человек – как его работники, так и не работающие здесь жители Гродно. Сотрудники милиции предупредили о незаконном характере мероприятия. После этого несколько человек были задержаны и доставлены в милицию в рамках административного процесса», – сообщили в УВД.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как действующий глава республики Александра Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

Тем временем в Белоруссии вновь прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в белорусской Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД республики.



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