Ученые: Чистый воздух снижает смертность от коронавируса

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26.10.2020, 11:43, Разное

Мексиканским ученым удалось установить, что смертность от коронавируса способен снизить чистый воздух. В рамках проводимого исследования они выяснили, что количество летальных исходов, наступающих в результате COVID-19, увеличивается на 8% за каждый микрограмм мелких частиц в одном кубическом метре смеси газа.
Загрязненный воздух значительно ослабляет иммунную систему организму. В результате человек начинает страдать вирусными или же бактериальными заболеваниями. По словам авторов научной работы, к таковым относится и COVID-19.

Исследование на данную тему провели и специалисты из Гонконгского университета. Они оценили, как в Китае уровень загрязнение воздуха сказывается на передаче коронавируса. Для анализа использовалась информация, взятая за период с 1 января по 1 апреля. Обнаружено, что скорость распространения инфекции увеличивается по мере повышения загрязненности воздуха.



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