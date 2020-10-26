 

В Самаре пьяный водитель насмерть сбил пешехода

26.10.2020, 11:43, Разное

В Самаре пьяный водитель насмерть сбил пешехода, после чего пытался покинуть место ДТП. Инцидент произошел вчера в поселке Кирзавод.
По словам очевидцев, водитель, пребывая за рулем автомобиля Renault, двигался со скоростью 80-90 километров в час. Во дворе жилого дома, расположенного на Таганской улице, он сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Сам же автомобилист пытался покинуть место аварии, однако врезался в бордюр. Вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительные органы. Их вызвали местные жители, которые стали очевидцами смертельного ДТП.

Лобовое стекло транспортного средство оказалось разбито. В то же время водитель не признавал свою вину. Он даже рассказывал, что на автомобиль упали чайник и кирпич. После завершения проверки по факту случившегося будет принято процессуальное решение.



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