 

Подорожание жилья снизило эффективность льготной ипотеки

26.10.2020, 11:43, Разное

Рост цен на жилье привел к снижению положительного эффекта от льготной ипотеки. Из-за высокого спроса на квартиры уязвимые категории граждан, нуждающиеся в новом жилье, не могут приобрести недвижимость даже с учетом поддержки.
Так, в середине октября экономисты зафиксировали рост цен, варьирующийся от 10% (Москва) до 17% (Санкт-Петербург) в зависимости от региона. В среднем подорожание составило 7%, а размытие эффекта от льготной ипотеки происходит при повышении стоимости на 8%. Специалисты объясняют, что происходит это из-за таких факторов, как дефицит жилья, эксроу-счета и проектное финансирование, на которые переходят застройщики.

Кроме того, на рост цен влияет увеличившийся спрос. Вкладчики пытаются сохранить свои средства, находящиеся на депозитах и в банках, путем приобретения недвижимости. Это становится причиной того, что нуждающиеся в жилье граждане не в состоянии приобрести его по новым ценам.



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