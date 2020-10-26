 

Санина прокомментировала свои шансы на победу в шоу “Танцы со звездами”

26.10.2020, 11:40, Новости дня

Фронтмен украинской группы The Hardkiss и участница шоу “Танцы со звездами” Юлия Санина заявила, что ее партнер по проекту хореограф Дмитрий Жук мечтает, чтобы их пара стала победителями этого сезона. Об этом она рассказала в интервью “Світському життю” на “1+1”. 

“Мой партнер хочет победить. И теперь мне тоже хочется победить. Я вижу его задор, его веру в меня, то, что он меня хвалит, поэтому мы поборемся за победу”, – рассказала она.

Во время последнего эфира, который состоялся 25 октября, стало известно, что партнер Саниной Жук заразился коронавирусом и по этой причине не выйдет на паркет. Санина танцевала танго вместе с хореографами Евгением Котом и Дмитрием Дикусаром.

Премьера шоу, участниками которого стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса, состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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