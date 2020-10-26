 

Мнение: Байден закошмарит Россию?

26.10.2020, 11:35, Разное

До выборов президента США, которые состоятся 3 ноября, осталось всего ничего… Трамп и Байден продолжают сливать друг на друга компромат. По всей видимости, все решится в последнюю предвыборную неделю, хотя свыше 47 миллионов американцев уже проголосовали досрочно.

И эта последняя неделя началась довольно резво. В воскресенье, 25 октября, в интервью телеканалу CBS к андидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден завил, что считает Россию главной угрозой стране на мировой политической арене. В том же интервью Байден сказал, что «Путин старается изо всех сил» распространить дезинформацию о нем.

Я правильно понимаю, что если американцы выберут президентом Байдена, давление на Россию со стороны США усилиться? Нас обложат такими санкциями, на фоне которых «санкции при Трампе» покажутся детским лепетом?
Или усиливать давление уже не куда? Резьбу может сорвать?

На снимке: Джо Байден, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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