Эксперт Павел Мясоедов описал функцию предупреждения iPhone о слежке за пользователем

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26.10.2020, 11:20, Разное

Российский эксперт в области цифровой безопасности Павел Мясоедов пояснил о функции в операционной системе Apple iOS 14 смартфона iPhone, позволяющей определить, когда приложение собирает информацию о владельце устройства. Это должно обезопасить пользователя от возможной слежки.
Компании, производящие смартфоны и планшеты, собирают информацию о владельце, касающуюся местоположения устройства и взаимодействия с ним, но приложениям могут быть доступны даже приватные данные, отметил сотрудник фирмы «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. Поэтому операционная система iOS 14 будет выводить на экран уведомление в виде светящейся точки в правом верхнем углу, когда пользователь активирует микрофон или камеру гаджета.

По словам Павла Мясоедова, в настройках iPhone пользователь может самостоятельно запретить подозрительные операции. Так, в центре управления гаджета имеются данные о том, когда и какое приложение использовало камеру или смартфон устройства. Стоит напомнить, что старт продаж новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro начался 23 октября, но без особого ажиотажа.



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