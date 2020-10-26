В Санкт-Петербурге в багажнике остановленного такси найден труп мужчины

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26.10.2020, 11:27, Разное

В Петербурге труп мужчины был обнаружен в багажнике остановленного автомобиля такси. Рядом с телом находилось водительское удостоверение на имя уроженца Киргизии.
Инцидент был зафиксирован в Красногвардейском районе Северной столицы. В дежурную часть около пяти часов утра в понедельник, 26 октября, обратились двое очевидцев, сообщивших о том, что житель избил битой оппонента на Новочеркасском проспекте недалеко от ресторана «Швабский домик». После этого злоумышленник погрузил знакомого в багажник машины Hyundai серого цвета с логотипом «Такси Везёт».

Спустя некоторое время сотрудники полиции остановили эту иномарку, когда транспортное средство передвигалось по проспекту Косыгина. В салоне машины в неадекватном состоянии пребывали житель и женщина. К тому же там была обнаружена спортивная бита. При осмотре багажника полицейские нашли труп, на котором присутствовали следы насильственной смерти.

По факту случившегося продолжает проводиться предварительная проверка. Все подробности и обстоятельства трагедии выясняются.



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