 

В Петербурге у убитой преподавательницы института отрезали палец

26.10.2020, 11:20, Разное

Петербургскую преподавательницу обнаружили мертвой и с отрезанным пальцем. Тело 34-летней сотрудницы Санкт-Петербургского государственного технологического института нашли в ее собственной квартире.
На теле мертвой женщины специалисты обнаружили следы насильственных действий, что может указывать на совершенное убийство. На шее преподавательницы имеются повреждения, также у нее отсутствовала фаланга пальца, которую преступники могли отрезать и забрать с собой.

В петербургском институте педагог преподавала биохимию. Сотрудники правоохранительных органов по факту обнаружения тела возбудили дело по статье «Убийство».



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