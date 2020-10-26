В Петербурге у убитой преподавательницы института отрезали палец

26.10.2020, 11:20, Разное

Петербургскую преподавательницу обнаружили мертвой и с отрезанным пальцем. Тело 34-летней сотрудницы Санкт-Петербургского государственного технологического института нашли в ее собственной квартире.

На теле мертвой женщины специалисты обнаружили следы насильственных действий, что может указывать на совершенное убийство. На шее преподавательницы имеются повреждения, также у нее отсутствовала фаланга пальца, которую преступники могли отрезать и забрать с собой.

В петербургском институте педагог преподавала биохимию. Сотрудники правоохранительных органов по факту обнаружения тела возбудили дело по статье «Убийство».