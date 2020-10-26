 

Мнение: Уходим на закат

26.10.2020, 11:15, Разное

Москва призывает Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

Это и есть поражение, как оно выглядит. Зона российских интересов Закавказье, которая бдительно охранялась ранее, теперь вынужденно начинает превращаться в зону баланса сил. Кремль уже не в состоянии контролировать ближние подступы (хотя тщится доказать наличие возможностей на подступах дальних).

Отступление идет практически по всему периметру российских границ – и не потому, что враги наступают. Объяснение гораздо более прозаичное – режим Путина убивает страну, она сжимается и скукоживается. Нужно понимать, что движение вспять не остановится на границах – оно пойдет дальше. Ресурс устойчивости страны давно разокрали друзья Путина и правящая воровская знать.

Без полной трансформации режима, зачистки клептократической номенклатуры, без выработки проекта развития и воплощения его в жизнь лет через десять Россией будет называться территория в пределах Третьего транспортного кольца – и это еще очень оптимистично.

Источник: Эль Мюрид



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