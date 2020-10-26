Крайний срок
26.10.2020, 11:00, Разное
Как прошли протесты в Минске.
Воскресенье, 25 октября, крайний срок выполнения требований, которые ранее озвучила Светлана Тихановская. 13 октября она объявила Александру Лукашенко «Народный Ультиматум» и дала властям почти две недели, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко уходит в отставку, насилие на улицах полностью прекращается, а всех политзаключенных освобождают. Сегодня в белорусских городах вновь прошли акции протеста, а в понедельник, 26 октября, планируется общенациональная забастовка. О том, что было в Минске, — в фотогалерее «Новой».
Фото: РИА НовостиФото: РИА НовостиФото: EPAАлексей Мальцев, специально для «Новой»Алексей Мальцев, специально для «Новой»Фото: ReutersФото: EPAФото: Reuters
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНародный ультиматум. Лукашенко не выполнил выдвинутых Тихановской условий, и белорусы выходят на улицы. Онлайн
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет