Обновленный BMW M5 2021 года получил уникальный внешний облик

26.10.2020, 10:55, Новости дня

Представлена обновленная версия нового спортивного седана BMW M5, который существенно отличается от предшествующей модификации.

В частности, после рестайлинга появились новая решетка радиатора, агрессивная форма головной оптики и бамперов, а также стильные задние фонари и диффузор. Что касается интерьера, то ожидать радикальных отличий от предшественника здесь не стоит. Производитель применил 12,3-дюймовый экран мультимедийного комплекса и поддержку синхронизации со смартфонами.

Также известно, что под капотом нового спортивного седана BMW M5 представлен 4,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 592 л.с. В максимальном исполнении этот параметр достигает 617 л.с.