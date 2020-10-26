Необычная модель внедорожника Lada замечена в Китае

26.10.2020, 10:55, Новости дня

В Сети продемонстрировали снимки уникальной модификации Lada 4×4, которую удалось рассмотреть на парковке в Китае.

Автомобиль получил достаточно необычную внешность, которая проявляется в затемненной крыше, головной оптике, а также дополнительными черными деталями кузова. Распознать российский внедорожник Lada 4×4 в таком исполнении достаточно сложно, тогда как модель имеет многочисленные хромированные элементы, включая зеркала.

Эксперты констатировали, что обнаружить на китайских дорогах российские автомобили достаточно сложно, тогда как конкретный экземпляр Lada 4×4 еще больше привлекает взгляд автолюбителей. Пока владельца российского внедорожника обнаружить не удалось, однако у свидетелей автомобиля остались к нему несколько вопросов.