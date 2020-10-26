 

Тихановская объявила о начале “общенациональной забастовки”: Режим теряет власть

26.10.2020, 10:43, Разное

Светлана Тихановская придерживается тактики, которая является полной противоположностью действиям Александра Лукашенко. Батьку часто упрекали в том, что он обманывает своих граждан, а альтернативный народный лидер решила сдерживать свои обещания.

Тихановская объявила о начале “общенациональной забастовки”. Дело в том, что срок ультиматума, который она выдвинула действующей власти, подошел к концу.

По мнению Тихановской, народ показал правящей элите, что солидарность является сегодня главной движущей силой в стране. Она подчеркнула, что самым наглядным подтверждением этому является численность людей, вышедших на улицы.

Политик отметила, что режим по-прежнему сделал ставку на насилие и просчитался. Власть не готова отвечать за свои слова, поэтому народ взял инициативу в свои руки, подчеркнула Тихановская.

Напомним, что в минувшее воскресенье в белорусской столице люди вышли на очередную протестную акцию. По информации, просочившейся в прессу, силовики применяли против мирных граждан светошумовые гранаты и резиновые пули.



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