 

Россиянам дали прогноз по курсу рубля

26.10.2020, 10:43, Разное

Свою точку зрения Орешкин высказал в интервью для фильма Наили Аскер-заде “Опасный вирус. План спасения”. Чиновник подчеркнул, что на курс рубля периодически действуют временные факторы, а также “рассуждения о санкциях и общее отношение к риску на глобальных рынках”.

При этом он заявил, что периоды ослабления российской валюты всегда сменялись укреплением. Помощник президента напомнил, что похожая ситуация была весной этого года. По его словам, подобный сценарий вероятен и сейчас.

Ранее будущее курса рубля предсказал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, к концу года национальная валюта укрепится. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, курс рубля останется примерно на нынешнем уровне до конца 2021 года.

Отметим, сейчас курс доллара на рынке Форекс держится на отметке 76,2 рубля. Евро стоит 90,4 рубля.

Напомним, ранее аналитик ГК “ФИНАМ” Анна Зайцева заявила, что положение курса рубля усугубила нестабильная нефтяная динамика. Если верить ее прогнозам, то российским гражданам все еще рано надеяться на быстрое улучшение ситуации.



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