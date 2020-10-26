Джиджи Хадид продемонстрировала подтянутую фигуру через месяц после родов

26.10.2020, 10:40, Разное

В сентябре Джиджи Хадид и Зейн Малик объявили поклонникам радостную новость – у них родилась дочь, имя которой они пока не раскрывают. Спустя месяц после этого счастливого события 25-летняя модель опубликовала собственный снимок, на котором позирует в футболке с надписью Vote, объявляя о том, что уже успела проголосовать на президентских выборах – и всем советует.

Несмотря на столь активную агитацию, фолловеров Джиджи заинтересовал не только политический посыл снимка – они обратили внимание на ее подтянутую фигуру. Как модели удалось быстро прийти в форму после родов, неизвестно, но ранее Хадид не являлась сторонницей жестких диет и слишком интенсивных тренировок.

Джиджи Хадид Еще весной стало известно что 25-летняя модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона. Рассказала она и о своих переживаниях во время “беременной” фотосессии, автором которой стал известный фотодуэт Луиджи и Янго:

Мне очень понравилось. Я знала, какой хочу получить результат, и Габриэлле, Луиджи и Янго это действительно удалось. Но это оказалось сложнее, чем я думала – определенно более утомительно, чем обычная работа модели.

Джиджи ХадидО романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид и Зейн Малик