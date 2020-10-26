 

Беременная Хилари Дафф устроила праздник в честь дня рождения дочери

26.10.2020, 10:40, Разное

В жизни Хилари Дафф и музыканта группы The Come Clean Мэттью Кома одно счастливое событие сменяет другое. Сначала они объявили, что ждут второго по счету общего ребенка, и третьего – для Хилари, а вчера отметили день рождения своей дочери Бэнкс Вайолет Бэир.

Праздник прошел в камерной атмосфере и присутствовали на нем только близкие родственники. В честь именинницы дом был украшен воздушными шариками, в том числе с героями мультфильма “Тролли”, среди подарков были куклы и книги, а праздничный торт с кремом был выполнен в розовых цветах.

Хилари Дафф и Мэттью Кома с дочкой БэнксХилари Дафф и Мэттью Кома с дочкой БэнксМоя любовь, моя милая девочка-ангел. Спасибо!!! Два удивительных года с твоей улыбкой и твоими красивыми глазами. Кажется, большую часть этого времени ты кричала на меня, на своего папу и брата, хотя в это сложно поверить, когда чувствуешь все то счастье, которое ты излучаешь, когда улыбаешься! Теперь ты любопытна, непринужденна, доверчива и храбра. Я люблю тебя и буду повторять это снова и снова. Спасибо, что выбрала нас!- поздравила Хилари дочку на своей странице в Instagram. Двумя днями ранее актриса опубликовала видео, на котором позирует с округлившимся животом и сообщает о том, что в 2021 году станет мамой в третий раз.

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Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)24 Окт 2020 в 8:28 PDT

Напомним, Дафф и Кома познакомились, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы – Confetti и Arms Around A Memory!. Пара начала встречаться в январе 2017 года, спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности, а в октябре родила дочь – Бэнкс Вайолет Бэир.

Помолвка пары состоялась в мае 2019 года, а в декабре они поженились. Тайная свадьба, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники пары, прошла на заднем дворе дома Хилари в Лос-Анджелесе. На лужайке была построена арка из роз, под которой молодожены прочитали клятвы любви и верности, а чуть поодаль – тент, где позже прошел торжественный ужин. Весь дом был украшен цветами в нежно-розовых оттенках. Поскольку свадьба пришлась на канун Рождества, гостей при входе в дом встречал хор, исполнявший традиционные и знакомые каждому входящему с детства рождественские хоралы.

Свадьба Хилари Дафф и Мэттью Кома



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