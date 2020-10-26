 

Путин поблагодарил Госдуму за напряженную работу

26.10.2020, 10:23, Разное

“Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям и с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются, в социальной сфере, в сфере экономики”, – отметил президент.

Путин поблагодарил Володина и всех депутатов за оперативное принятие решений по поддержке экономики, граждан и системы здравоохранения в разгар пандемии коронавируса.

В свою очередь Володин отметил, что законодательном портфеле Думы сейчас находятся 1 305 документов. Парламентарии определили приоритетные нормативно-правовые акты.

Это законопроекты, направленные на поддержку граждан и борьбу с коронавирусом. Также речь идет о документах, нацеленные на исполнение принятых норм Конституции: 20 законопроектов находятся на рассмотрении, из них 14 инициированы главой государства.

“Один законопроект принят уже в третьем чтении, два законопроекта – во втором чтении, семь законопроектов – в первом чтении”, – уточнил спикер.

Парламентарии планируют рассмотреть в этом году как можно больше законопроектов. Если документы совместного ведения, то они могут уйти на начало следующего года.

“Мы понимаем важность принятия этих законопроектов, потому что принятые нормы Конституции повышают стандарты жизни, повышают защиту прав наших граждан, но и, конечно, эффективность работы самих органов власти”, – сказал Володин.



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