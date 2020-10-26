 

Франция отозвала посла из Анкары после критики Эрдогана в адрес Макрона

26.10.2020, 10:00, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Эммануэля Макрона в отношении французских мусульман и посоветовал ему поправить своё «психическое здоровье», пишет Le Monde. Елисейский дворец назвал такие высказывания «неприемлемыми» и отозвал посла Франции из Анкары для консультации.


Reuters

В субботу, 24 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался в адрес Эммануэля Макрона и раскритиковал его поведение по отношению к французским мусульманам, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, в телевизионном обращении Эрдоган поставил под сомнение «психическое здоровье» президента Франции и посоветовал ему лечиться. Две недели назад он также назвал провокацией заявления Макрона о «исламистском сепаратизме» и необходимости «структурировать ислам» во Французской Республике.

В администрации французского президента посчитали слова турецкого лидера «неприемлемыми». «Возмущение и грубость это не метод, — заявили в Елисейском дворце. — Мы призываем Эрдогана изменить свой политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях». В сообщении указано, что Франция не желает «вступать в бесполезную полемику», однако «не допустит оскорблений» и отзывает своего посла из Анкары для консультации.

В Елисейском дворце также заметили «отсутствие соболезнований и слов поддержки со стороны турецкого президента после убийства (террористом школьного учителя. — ИноТВ) Самюэля Пати». Кроме того, в администрации президента вспомнили о прозвучавших в последние дни «крайне враждебных» заявлениях Эрдогана, в частности, призыве к бойкотированию французских товаров.

Эти взаимные обвинения пополнили длинный список разногласий между Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет в заключение Le Monde. На данный момент страны занимают противоположные позиции в конфликте Турции и Греции в Средиземном море, конфликте в Ливии и столкновениях в Нагорном Карабахе, где Турция выступает на стороне Азербайджана. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / ВОЗ объяснила ухудшение эпидобстановки в Европе

25.06 / Собянин заявил о невозможности манипулировать ситуацией с коронавирусом в Москве

23.08 / Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

20.08 / Назначен новый глава Рособрнадзора

13.08 / Эксперт назвал возможные причины обысков в белорусских офисах Uber и «Яндекса»

03.07 / При оползне в нефритовой шахте в Мьянме погибли 162 человека

12.09 / Захарова оценила ход интеграции РФ и Белоруссии

17.09 / Лавров не ждет прогресса в выполнении Минских соглашений при нынешнем правительстве Украины

19.07 / Гутерриш: коронавирус развеял миф о том, что «мы все в одной лодке»

16.10 / В РФ могут запретить заключенные за рубежом однополые браки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска