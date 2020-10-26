Франция отозвала посла из Анкары после критики Эрдогана в адрес Макрона

26.10.2020, 10:00, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия Эммануэля Макрона в отношении французских мусульман и посоветовал ему поправить своё «психическое здоровье», пишет Le Monde. Елисейский дворец назвал такие высказывания «неприемлемыми» и отозвал посла Франции из Анкары для консультации.



Reuters

В субботу, 24 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко высказался в адрес Эммануэля Макрона и раскритиковал его поведение по отношению к французским мусульманам, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, в телевизионном обращении Эрдоган поставил под сомнение «психическое здоровье» президента Франции и посоветовал ему лечиться. Две недели назад он также назвал провокацией заявления Макрона о «исламистском сепаратизме» и необходимости «структурировать ислам» во Французской Республике.

В администрации французского президента посчитали слова турецкого лидера «неприемлемыми». «Возмущение и грубость — это не метод, — заявили в Елисейском дворце. — Мы призываем Эрдогана изменить свой политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях». В сообщении указано, что Франция не желает «вступать в бесполезную полемику», однако «не допустит оскорблений» и отзывает своего посла из Анкары для консультации.

В Елисейском дворце также заметили «отсутствие соболезнований и слов поддержки со стороны турецкого президента после убийства (террористом школьного учителя. — ИноТВ) Самюэля Пати». Кроме того, в администрации президента вспомнили о прозвучавших в последние дни «крайне враждебных» заявлениях Эрдогана, в частности, призыве к бойкотированию французских товаров.

Эти взаимные обвинения пополнили длинный список разногласий между Эммануэлем Макроном и Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет в заключение Le Monde. На данный момент страны занимают противоположные позиции в конфликте Турции и Греции в Средиземном море, конфликте в Ливии и столкновениях в Нагорном Карабахе, где Турция выступает на стороне Азербайджана.