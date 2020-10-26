Квартиры москвичей обустроят бордюрами

26.10.2020, 9:46, Разное

В ближайшее время москвичи в принудительном порядке станут участникам масштабной муниципальной программы «Столичный бордюр», в ходе которой в их квартирах будет произведена установка бордюров единого образца, сообщает сайт мэрии города.

– Эта решение давно напрашивалось. Как вы знаете, мы развернули масштабные программы благоустройства, нам удалось многократно перекопать каждый квадратный метр московской земли. Везде, где допускают условия, мы укладываем бордюры в пять-шесть рядов. К сожалению, в личных квартирах москвичей до сих пор лежат морально устаревшие плинтусы, они не вписываются в облик современной Москвы. Поэтому было принято решение об их полной замене на современные бордюрные камни, — сказал мэр Сергей Собянин.

По словам источника в мэрии, новая программа поможет не только улучшить качество жизни москвичей, принеся полюбившиеся им бордюры буквально в каждый дом, но также решить и проблему сезонной недозагрузки мощностей дорожно-строительного комплекса в зимний период, и трудоустроить в Москве еще тысячи трудовых мигрантов из Средней Азии. Стоимость работ по укладке комнатных бордюров войдёт в коммунальные квитанции горожан.