Мнение: Задержания в Минске. 25.10.2020

26.10.2020, 7:45, Разное

Задержания в Минске после протестов оппозиции.

Можно отметить существенное кол-во сотрудников в гражданском + народных дружинников, которых анонсировали на этой недели по белорусскому ТВ,

Польско-литовская оппозиция по украинскому образцу называет их титушками.

При разгоне активно использовались свето-шумовые гранаты.

PS. До кучи.

Главное верить!