Мнение: Задержания в Минске. 25.10.2020
26.10.2020, 7:45, Разное
Задержания в Минске после протестов оппозиции.
Можно отметить существенное кол-во сотрудников в гражданском + народных дружинников, которых анонсировали на этой недели по белорусскому ТВ,
Польско-литовская оппозиция по украинскому образцу называет их титушками.
При разгоне активно использовались свето-шумовые гранаты.
PS. До кучи.
Главное верить!
Источник: Colonel Cassad
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