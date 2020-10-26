 

Мнение: Задержания в Минске. 25.10.2020

26.10.2020, 7:45, Разное

Задержания в Минске после протестов оппозиции.
Можно отметить существенное кол-во сотрудников в гражданском + народных дружинников, которых анонсировали на этой недели по белорусскому ТВ,
Польско-литовская оппозиция по украинскому образцу называет их титушками.
При разгоне активно использовались свето-шумовые гранаты.

PS. До кучи.

Главное верить!

Источник: Colonel Cassad



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