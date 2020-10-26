 

Мнение: О шокирующих занятиях родителей на удалёнке детей

26.10.2020, 9:40, Разное

Кажется, никогда ещё идея дистанционного обучения школьников, внешне соблазнительная и перспективная, не была так близка к провалу. И совсем не дети тут оказались слабым звеном. Подкачали родители.

Вот что произошло недавно.

В одном тёплом ламповом школьном родительском чатике зашла речь о домашних заданиях. Слово за слово – разгорелся спор по поводу загрузки. У кого-то ведь всегда есть дети, у которых драмкружок, кружок по фото, а ещё мне петь охота… Где уж тут найти время на домашку?

И вот что из этого вышло.

Отец 12-летней девочки, не нашёл общего языка с матерью её одноклассницы в родительском чате, когда обсуждалась загруженность школьников учебными заданиями. Возникла перепалка, к которой с угрозами присоединился муж родительницы.

Словами дело не ограничилось. Приехав в банк в сопровождении друга и брата, защитник чести нашёл обидчика жены, и дискуссия закончилась тем, что брат обиженной ударил обидевшего родителя кастетом по голове. Счастье, что среди посетителей банка оказался врач, оказавший первую помощь пострадавшему, у которого обнаружен перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Он прооперирован, находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Брату обиженной родительницы грозит лет 8. ©

Большой вопрос, кого эта семейка может вырастить?

И другой вопрос: а что со всеми нами происходит-то? Откуда столько агрессии?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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