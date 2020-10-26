Число заболевших COVID-19 в мире превысило 43 млн

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26.10.2020, 9:35, Новости дня

К утру 26 октября в мире подтвердили 43 009 311 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни. 

Умерли от COVID-19 уже почти 1,154 млн человек, выздоровели – 28,9 млн. 

Больше всего случаев инфицирования подтвердили в США – 8,64 млн (3,4 млн выздоровели, 225 тыс. умерли). 

На втором месте по распространению болезни Индия (7,9 млн заболевших, 119 тыс. умерших, 7,1 млн выздоровевших), на третьем – Бразилия (5,4 млн заболевших, 157 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших). 

Больше миллиона случаев подтвердили в России (1,5 млн), Франции (1,13 млн), Аргентине (1,09 млн), Испании (1,046 млн) и Колумбии (1,016 млн). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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