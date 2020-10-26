 

Климкин о местных выборах в Украине: Наши друзья с запада реально в шоке

26.10.2020, 9:35, Новости дня

Западные политики и журналисты “в шоке” от местных выборов в Украине. Об этом 25 октября в Facebook сообщил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

“Результаты местных выборов более или менее прогнозируемы. С опросом тоже все ясно, как говорится, без комментариев. Но наши друзья с запада – журналисты, некоторые политики, которые просто читают ленту наших новостей сегодня – реально в шоке. Они звонят и спрашивают, этот ли бардак и есть образом нашей “стабильной” демократии”, – написал дипломат.

Климкин считает, что выборы 25 октября Украине “еще долго будут вспоминать”, когда украинская власть будет говорить о “прогрессе демократии”.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/1297707957243224

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По данным Центризбиркома Украины на 20.00 25 октября, явка на местных выборах составила 37% (в Киеве – 34,34%). 

“ГОРДОН” продолжает следить за развитием событий после голосования на выборах в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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