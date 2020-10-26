Пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 5600 рублей

26.10.2020, 9:03, Разное

В 2021 году пожилым людям увеличат доплаты к пенсиям. В отдельных регионах денежная прибавка будет отличаться, но максимальная составит 5600 рублей.

Такую доплату получат пенсионеры, проживающие в Мурманской области. Пенсию удалось увеличить благодаря изменениям в прожиточном минимуме, в рамках которых правительством был выделен повышенный бюджет.

Так, в Заполярье в 2021 году прожиточный минимум составит 15 873 рубля. Доплата к пенсии будет формироваться денежными поступлениями из федерального и регионального бюджетов. На прибавку к пенсии в размере 5600 рублей смогут претендовать 19 000 пенсионеров.