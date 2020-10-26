Вирусолог: Число заражений коронавирусом вырастет вдвое

26.10.2020, 9:17, Разное

В РФ количество случаев заражения коронавирусом может вырасти примерно вдвое. Такого мнения придерживается вирусолог Александр Лукашев.

По его словам, такой вариант развития событий не исключен. С момента начала пандемии коронавируса всего могут заболеть три миллиона человек. Сам специалист считает, что огромное значение играет не количество инфицированных, а скорость, с которой распространяется COVID-19. К слову, на сегодняшний день этот показатель является небольшим.

В РФ, по данным оперативного штаба, с момента начала пандемии заболели 1,513877 миллиона человек. По состоянию на воскресенье, 25 октября, выздоровели 1,138 522 миллиона человек. Сообщается о 26,050 тысячи летальных случаях.