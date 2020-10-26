«Страну они не получат» – Трамп высказался о других кандидатах

26.10.2020, 9:17, Разное

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен покидать свой пост независимо от результатов президентских выборов.

– Нам досталось 13 штатов. Мы создали первую демократию наряду с первой конституцией. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали, — подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что у него складывается впечатление, что некоторые потенциальные кандидаты нынешней электоральной кампании действительно пришли и за чьи-то деньги хотят перевернуть страну, дестабилизировать обстановку.

– Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее две с лишним сотни лет делали, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, не для того, чтобы они разорвали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под королями ходили. Мы не позволим разделить Штаты, как это было в 1861-м году. Под Вашингтоном граница была южная, — подчеркнул глава государства.