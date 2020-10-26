Мнение: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

26.10.2020, 9:08, Разное

Всеукраинский опрос, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, носит пропагандистский характер. Эта акция обставлена так, чтобы граждане Украины восприняли опрос как референдум, чтобы люди подумали, что их ответы на вопросы повлияют на судьбу Украины. Хотя опрашивание, которое обычно проводится возле избирательных участков, ничем не отличается от обычного социологического опроса, только масштабы больше. Никакой юридической силы, понятно, оно иметь не будет.

В истории Украины был национальный референдум 2000 года, результаты которого не были имплементированы в законодательство, потому что политическая элита выступила против. Наивно надеяться, что результаты опроса Зеленского станут законами. 20 лет назад на референдуме люди высказались за то, чтобы уменьшить количество депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек. Зеленский снова спрашивает людей об этом. И ответ вновь будет утвердительный, потому что в понимании среднестатистического украинского гражданина, чем меньше депутатов, тем меньше дармоедов нужно кормить.

Люди поддержат и предложение Зеленского давать пожизненный срок за коррупцию. Многим представителям украинской молодежи нравится идея о легализации марихуаны, хотя речь идет о ее медицинском применении. Предложения Зеленского носят популистский характер. Украинский президент хочет выставить себя в роли «доброго царя», который против «злых бояр». ЗЕкоманде нужно поднять рейтинг президента в преддверии местных выборов, потому что это хорошо отразится на результатах правящей партии «Слуга народа».

Но результаты опроса могут иметь политические последствия и повлиять на ситуацию в Донбассе. Один из вопросов напрямую касается региона. ЗЕ-команда хочет узнать, поддерживают ли граждане Украины создание Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе, что предусматривает ряд налоговых льгот для привлечения инвестиций в районы региона, подконтрольные Киеву. Но бизнесмены не будут вкладывать деньги в край, в котором идет война. И окружение Зеленского это понимает. Идею СЭЗ для Донбасса ЗЕ-команда продвигает как альтернативу Особому статусу.

Первым эту мысль высказал глава украинский делегации в контактной группе в Минске Леонид Кравчук. По мнению экс-президента, если в край придут инвестиции, и люди будут заняты делом, то Особый статус будет не нужен. Зеленский пытается сохранить амплуа миротворца, ведь он пришел к власти, обещая прекратить войну. Но власть Владимира Зеленского слишком слаба. Он боится украинских радикальных националистов, зависим от западных покровителей «майданного режима». А ни первые, ни вторые не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе. В свете этого Зеленский не может реализовать ни одно обязательство Украины согласно Минским соглашениям. Владимир Зеленский и его окружение требуют изменить пункты Минского договора.

Но так как Россию и Донбасс предложения Украины не устраивают, Минский процесс «завис». Теперь ЗЕ-команде нужно демонстрировать украинскому населению, что президент «борется за мир». Граждан Украины убеждают, что жители Донбасса получат экономические преференции, и тогда никакие особые политические права им будут не нужны. Сторонники Зеленского пытаются эксплуатировать стереотипы о жителях Донбасса, которые сложились еще во времена Майдана, как о наглых и жадных людях. Но в 2014 году жители региона поднялись для того, чтобы отстоять право на родной язык, право чествовать своих героев, право хорошо относится к России. И никакого меркантилизма в деяниях людей не было. Казалось, это должно было разрушить штампы о жителях региона. Но нет.

Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернутся на Украину. Подобная идея уже циркулировала – в 2014-2016 годах ряд украинских экспертов твердили, что Запад «вольет» в экономику Украины много денег назло России, после чего на Украине наступит замечательная жизнь, Донбасс и Крым захотят вернуться под власть Киева. Украина превратится в «витрину» западного мира. А в РФ увидят, как хорошо в «нэзалэжной», и устроят тоже майдан. Так что идея СЭЗ для Донбасса – это «купированная» версия Украины как «витрины» западного мира.

Но если при опросе люди поддержат инициативу Зеленского относительно СЭЗ для Донбасса, то в дальнейшем ЗЕ-команда может использовать этот аргумент, чтобы отказать в предоставлении Особого статуса региону. При этом сторонники Зеленского будут ссылаться на волю народа.

Еще один вопрос от Зеленского, который может повлиять на ситуацию на Донбассе, звучит так: «Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?». Во-первых, поднимая этот вопрос, ЗЕ-команда заигрывает с умеренными сторонниками «партии войны». В их среде давно циркулирует идея о том, чтобы заменить Нормандский формат на Будапештский. «Ястребы» хотят решать судьбу Донбасса не с Россией, Германией и Францией, а с США и Великобританией. А то, что эта идея абсолютно нереальная, их не волнует. Ведь утопические концепции обесценивают Минский и Нормандские форматы.

Во-вторых, положительный ответ большинства на этот вопрос ЗЕ-команда может использовать как аргумент для открытия на территории Украины военных баз США или Великобритании.

Украину не принимают в НАТО, но Киев может заключать двухсторонние соглашения со странами Запада, о военном сотрудничестве. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба намекнул, что на Украине может появиться военная база Великобритании. А Владимир Зеленский во время визита в Лондон встречался с главой МИ-6 Ричардом Муром.

Если Зеленский и его приближенные решат, что они находятся под защитой «британского льва», то у них может появиться смелость наломать еще больше дров.