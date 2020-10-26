Омбудсмен взяла на контроль поножовщину челябинских школьниц

26.10.2020, 9:08, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова возьмет на контроль ситуацию с 15-летней школьницей, которая ударила ножом сверстницу в селе Русская Теча.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 24 октября. В ходе бытового конфликта подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Удар ножом состоялся в ходе ссоры, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«О происшествии мне известно. Проверим… Буду выяснять, что случилось, возможно, с выездом на место», – сказала омбудсмен.

Ранее несовершеннолетней школьнице из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве собственной бабушки.