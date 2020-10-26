 

Омбудсмен взяла на контроль поножовщину челябинских школьниц

26.10.2020, 9:08, Новости дня

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова возьмет на контроль ситуацию с 15-летней школьницей, которая ударила ножом сверстницу в селе Русская Теча.

По данным Следственного комитета, инцидент произошел 24 октября. В ходе бытового конфликта подозреваемая ударила ножом 14-летнюю знакомую. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости». 

Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Удар ножом состоялся в ходе ссоры, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«О происшествии мне известно. Проверим… Буду выяснять, что случилось, возможно, с выездом на место», – сказала омбудсмен. 

Ранее несовершеннолетней школьнице из Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве собственной бабушки. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Новый глава НБУ рассказал, сделает ли курс 30 грн/$ по просьбе Зеленского

17.08 / “Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока”. Лукашенко рассказал о звонке Меркель

27.08 / Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга Беларуси

08.08 / Марка Toyota официально показала обновленный RAV4

07.08 / Политика: Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

11.08 / Глава Брянской области рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе

17.09 / Кремль оценил перспективы новой встречи «нормандской четверки»

09.07 / СБУ разоблачила полицейских, причастных к вымогательству денег у наркозависимых

21.07 / Комитет британского парламента призвал усиливать давление на Россию

05.09 / Hyundai в августе увеличила продажи в РФ на 24%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска