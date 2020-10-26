Грузоподъемность «Ангары» решили повысить за 20 млрд рублей

26.10.2020, 9:08, Новости дня

«Роскосмос» планирует потратить более 20 млрд рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса (КВТК), который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя «Ангара», следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок говорится, что создание КВТК обойдется в 20,6 миллиарда рублей, при этом в 2020-2022-х затраты составят 1,7 млрд, передает РИА «Новости».

КВТК должны использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В».

Напомним, в августе гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», использующая третью водородную ступень и способная выводить на низкую орбиту 37 тонн груза, будет создана в 2025 году.