 

Новая модель BMW M3 Touring замечена в Нюрбургринге

26.10.2020, 8:55, Новости дня

Фотошпионам удалось запечатлеть во время тестовых испытаний обновленную модель BMW M3 Touring.

Специалисты констатировали, что дорожные заезды осуществляются на знаменитой трассе в Нюрбургринге. Примечательно, официальная презентация новой модели запланирована на ближайшие несколько лет, однако это не помешало производителю уже начать испытывать усовершенствованный автомобиль. На кузове BMW M3 Touring задействовали плотную защитную пленку с целью скрыть малейшие обновления по дизайну.

Предполагается, что под капотом новинки применят 3-литровый турбированный двигатель, мощность которого достигает 503 л.с. Кроме того, с такими параметрами разгон до 100 км в час составит около 4 секунд, а предельная скорость ограничена на 290 км в час.



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