Компания Volvo назвала цены на новый электрокар XC40 Recharge

26.10.2020, 8:55, Новости дня

Известная шведская компания Volvo озвучила стоимость своего первого электрокара, который в скором времени поступит в продажу на глобальном рынке.

Вместе с тем первыми смогут приобрести данный автомобиль клиенты в Северной Америке, где ценник начинается от 4,15 млн рублей в эквиваленте на местную валюту. В свою очередь, новый электрический кроссовер XC40 Recharge получил суммарную мощность около 408 л.с. С такими параметрами запас хода на электрической тяге достигает 400 километров без подключения к зарядке.

Для новой модели XC40 Recharge разработчики применили современную платформу. Шведский электрокар продолжает стилистику остальных моделей бренда, однако здесь максимально улучшили эргономику для удобства пользования необходимыми опциями. Пока сроки выхода электрокара в остальных странах не называются.