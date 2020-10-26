Звезда фильма «31 июня» Наталья Трубникова рассказала о «проклятии» картины

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26.10.2020, 8:53, Разное

Исчезнувшая с телеэкранов советская звезда кинематографа Наталья Трубникова пояснила о проклятии фильма-мюзикла Леонида Квинихидзе «31 июня». Многих людей, задействованных в картине, постигла сложная судьба.
Проблемы у фильма и актеров, сыгравших в нем, начались с того, что танцор Большого театра Александр Годунов сбежал из СССР в США. После этого фильм «лег» на полку практически на семь лет. А Наталью Трубникову, снявшуюся в роли принцессы Мелисенты, перестали приглашать на съемки. Она полагает, что причиной для этого послужило распоряжение властей, запрещавшее брать в фильмы актеров балета, поскольку они в любой момент могли сбежать.

По словам Натальи Трубниковой, ставшей гостьей программы «Звезды сошлись», «проклятие» фильма «31 июня» повлияло на судьбу других актеров. Татьяна Анциферова, считавшаяся одной из главных звезд эстрады СССР, после диагностирования у нее диффузного токсичного зоба в 1981 году перестала выступать. В 1983 году ей провели сложную операцию, после которой она утратила способность петь.



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