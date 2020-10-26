Актриса Алиса Гребенщикова заболела коронавирусом

26.10.2020, 8:53, Разное

Российская актриса Алиса Гребенщикова заболела коронавирусом. Об этом знаменитость пояснила подписчикам в социальной сети Instagram.

Алиса Гребенщикова постоянно думает, для чего ей дан карантин. Уже 12 дней она находится дома с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне COVID-19. Сначала актриса практически постоянно лежала, чувствовала себя очень слабой. Последние два дня ее самочувствие начало улучшаться: она даже вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом.

Считается, что, когда человек болеет, то разговаривает с Богом. К тому же у него есть время переоценить многие вещи, увидеть, кто именно находится в близком окружении. Сама же Гребенщикова пока ничего не поняла. К тому же актриса вспомнила, что весной находилась почти два месяца на самоизоляции, поэтому практически ни с кем не общалась. Ее сын Алексей принял решение учиться дома.

По словам Алисы Гребенщиковой, в последнее время она смеется только на фотографиях. Актриса убеждена, что ей очень идет улыбка, но пока не знает, как делать это постоянно.