НЛО и межпространственные инопланетные существа

26.10.2020, 8:51, Разное

Определение для межпространственных существ или межпространственного интеллекта обычно описывается как теоретическая или «реальная» сущность, которая существует в измерении за пределами нашего собственного.

Несмотря на то, что считается, что такие существа существуют только в научной фантастике, фэнтези и сверхъестественном, существует множество уфологов, которые называют их реальными существами.

Межпространственные Инопланетные Существа

Межпространственная гипотеза была предложена рядом уфологов, таких как Жак Валле, который предполагает, что неопознанные летающие объекты (НЛО) и связанные с ними события (такие как наблюдения инопланетян) подразумевают визиты существ из других “реальностей” или “измерений”, которые сосуществуют отдельно с нашими.

Некоторые называют этих существ пришельцами из другой вселенной.

Исследователь паранормальных явлений Брэд Стайгер писал: «Мы имеем дело с многомерным парафизическим феноменом, который в значительной степени происходит с планеты Земля.”

Другие уфологи, такие как Джон Анкерберг и Джон Уэлдон, которые также поддерживают межпространственную гипотезу, утверждают, что наблюдения НЛО вписываются в спиритуалистический феномен.

Комментируя несоответствие между внеземной гипотезой и сообщениями людей о встречах с НЛО, Анкерберг и Уэлдон писали, что “феномен НЛО просто не ведет себя как инопланетные гости.”

Эта межпространственная гипотеза сделала еще один шаг вперед в книге «НЛО: операция «Троянский конь», опубликованной в 1970 году, где автор Джон Кил связал НЛО со сверхъестественными понятиями, такими как призраки и демоны.

Некоторые сторонники внеземной теории приняли некоторые идеи, выдвинутые межпространственной гипотезой, потому что она лучше объясняет, как «инопланетяне» могли путешествовать в космосе на огромные расстояния.

Расстояние между звездами делает межзвездные путешествия непрактичными с использованием обычных средств, и поскольку никто не продемонстрировал антигравитационный двигатель или любую другую машину, которая позволила бы путешественнику перемещаться по космосу со скоростью быстрее света, межпространственная гипотеза имеет гораздо больше смысла.

Согласно этой теории, нет необходимости использовать какой-либо метод движения, поскольку она утверждает, что НЛО-это не космические аппараты, а устройства, которые путешествуют между различными реальностями. Однако им все равно нужно попасть из одной реальности в другую, верно?

Одно из преимуществ межпространственной гипотезы, согласно Хилари Эванс — британскому архивариусу, автору и исследователю НЛО и других паранормальных явлений, — заключается в том, что она может объяснить очевидную способность НЛО появляться и исчезать не только из поля зрения, но и с радара; поскольку межпространственные НЛО могут входить и выходить из нашего измерения по своему желанию, то есть они обладают способностью материализовываться и дематериализовываться.

С другой стороны, Эванс утверждает, что если другое измерение немного более продвинуто, чем наше, или, возможно, является нашим собственным будущим, это объясняет тенденцию НЛО представлять технологии, близкие к будущему.

Хотя все вышесказанное может звучать как что-то из научно-фантастического фильма, в архивах ФБР есть особый рассекреченный сверхсекретный документ, в котором говорится о межпространственных существах и о том, как их «космические корабли» обладают способностью материализовываться и дематериализовываться в нашем собственном измерении.