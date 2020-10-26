 

Американские СМИ впечатлило вооружение российской подлодки «Волхов»

26.10.2020, 8:08, Новости дня

Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку Б-603 «Волхов», назвав субмарину проекта 636 «Варшавянка» Тихоокеанского флота ВМФ РФ подводной лодкой с «впечатляющим оружием».

Журнал отмечает, что эти субмарины вооружены ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» и 533-миллиметровыми торпедами, а также современными радиолокационными системами и комплексами связи, передает РИА «Новости».

Автор статьи подчеркнул, что подобные подлодки, за свою низкую малошумность называют «черными дырами» и пояснил, что субмарины такого типа предназначены для операций на мелководье и в районе прибрежных вод, а также для ведения противолодочной войны.

Напомним, подлодка проекта 636.3 «Волхов» в субботу вошла в состав Военно-морского флота России. Представитель Военно-морского флота РФ Игорь Дыгало заявил, что Тихоокеанский флот до 2024 года получит шесть подводных лодок проекта 636.3.



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